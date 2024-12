Estêvão se destaca na 21ª edição do Troféu Mesa Redonda; veja seleção da temporada e premiados

O ex-jogador Neto foi o responsável por entregar o prêmio ao Garro. O ídolo do Timão, aliás, também foi homenageado e se emocionou ao receber uma placa especial no palco.

De volta à elite



O Santos foi outro prestigiado no Troféu Mesa Redonda de 2024. O clube foi vice do Paulistão e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando o retorno para a Primeira Divisão.

Fernando Bonavides, vice-presidente da equipe, representou Marcelo Teixeira, mandatário do Peixe.

Da tragédia à glória



Thiago Maia, além de ser o melhor primeiro meio-campista, foi homenageado pela ajuda prestada durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no começo do ano.