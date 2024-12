Enquete: torcida do Santos quer que diretoria priorize meio de campo em 2025

No momento, o Santos conta com cinco volantes em seu elenco, entre eles os titulares Diego Pituca e João Schmidt. Já na parte ofensiva do setor, o clube conta apenas Giuliano e Patrick, que podem jogar mais centralizados. Nas alas, Otero e Miguelito são opções.

A urgência pela contratação de um meia se dá principalmente pela indefinição do futuro de Giuliano. Com contrato até o final do ano, o meia de 34 anos segue com seu destino em aberto. Assim, a chegada de novos atletas no setor deve ocorrer em 2025.

Além disso, Patrick ainda não caiu nas graças da torcida, mas deve permanecer no Peixe. Alison e Serginho, outras opções no meio de campo, não terão seus contratos renovados e estão inseridos na barca que o Alvinegro prepara.