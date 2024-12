Carlo Ancelotti afirma que Endrick seguirá no Real Madrid em 2025

Apesar de não estar recebendo muitos minutos em campo desde que chegou ao Real Madrid, Endrick não será emprestado para outro clube em 2025. Quem confirmou foi o técnico Carlo Ancelotti, que afirmou que Arda Guler também não deixará a equipe.

" Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independente da idade. Às vezes penso que com o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Güler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo", falou em entrevista coletiva.