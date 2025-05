Yuri Alberto e Memphis formam dupla mais decisiva da Série A; veja números

Nenhuma dupla no Brasil tem feito tanta diferença dentro de campo quanto Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians. Juntos, eles somam 54 participações em gols desde a estreia do holandês, em 21 de setembro de 2024.

O que aconteceu

Yuri brilhou com hat-trick no último sábado (3), contra o Inter, e chegou a 25 gols e quatro assistências no período citado. Já Memphis contribuiu com um lançamento para o primeiro gol do camisa 9 e agora soma 12 bolas na rede e 13 assistências em 38 jogos com a camisa do Corinthians.

A dupla que chega mais perto da corintiana é Allan Patrick e Enner Valencia, do Internacional, com 37 participações em gols. O camisa 10 tem 14 gols e 11 assistências, enquanto o equatoriano soma dez tentos e dois passes para gol.