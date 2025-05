Tenista treinado por Thomaz Bellucci passa o quali em Santos

"Ele é um ótimo treinador, eu cresci vendo ele jogar, era o melhor do Brasil no ranking e sempre pensei na possibilidade de treinar com ele. E agora deu certo. Meu objetivo é continuar buscando meu nível, as vezes me coloco muita pressão para vencer, mas sigo buscando retomar meu jogo e meu ranking", disse Bruno que na última edição da Santos Brasil Tennis Cup chegou nas quartas de final, em seu melhor momento no circuito, quando atingiu o posto 394º.

Dois brasileiros também passaram o qualifying e entraram na chave principal em Santos. José Pereira, que derrotou Paula Saraiva dos Santos por 6/0 6/1 e Wilson Leite que passou por João Schiessel de virada, parciais de 3/6 6/4 6/4.

Completam as vagas provenientes do quali o argentino ex-78 do mundo Nicolas Kicker, Arklon Del Pino e Conner Del Pino.