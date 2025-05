Fundamental no Fluminense, Jhon Arias lidera estatísticas no ano entre jogadores do Brasileirão

Com duas assistências de Jhon Arias, o Fluminense buscou uma vitória sofrida contra o Sport por 2 a 1 na noite do último sábado, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia colombiano, peça-chave no Tricolor Carioca, teve um ótimo início na competição nacional e lidera diversas estatísticas em 2025 entre jogadores do torneio.

Arias é o jogador da Série A com mais assistências em 2025, tendo dez passes para gol até aqui. Além disso, é o líder em grandes chances criadas (10), passes decisivos (72), duelos ganhos no chão (168) e faltas sofridas (61). Os dados são do site especializado Sofascore.