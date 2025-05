Corinthians: Gaviões muda de lado e diz não se opor a impeachment de Augusto Melo

A decisão da Gaviões foi tomada em reunião no último sábado. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, a mudança de posição acontece em função de três principais motivos: a repetição de erros de gestões anteriores, a rotação de profissionais em cargos da diretoria, e a falta de transparência.

Recentemente, o Corinthians perdeu profissionais importantes no campo político. Pedro Silveira, por questões de saúde, deixou o cargo de diretor financeiro. Já Vinicius Manfredi, então superintendente de marketing, foi desligado do clube na última terça-feira, assim como Sandor Romanelli, ex-superintendente comercial.

Também no comunicado, a Gaviões da Fiel cobrou Augusto Melo e exigiu que o presidente apresente, por meio dos canais oficiais do clube, respostas aos questionamentos pendentes. A organizada também pede um plano de ação com prazos definidos e a divulgação do orçamento de 2025, com a apresentação de relatórios trimestrais.

A torcida organizada ainda recomendou a criação de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos, sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube, já que, hoje, "o poder no Parque São Jorge está contaminado por disputas internas".

Por fim, a Gaviões da Fiel também foi firme e deixou claro que, caso o presidente não venha a público nos próximos dias, a torcida convocará protestos no Parque São Jorge.

Confira a nota completa da Gaviões da Fiel:

"CONFIRA A NOVA POSIÇÃO DOS GAVIÕES DA FIEL SOBRE AUGUSTO MELO