Ex-Flu e Inter, Walter comemora perda de 40 kg: 'Muita força de vontade'

Walter é reforço do Tupy de Jussara-GO para a disputa da segunda divisão do futebol goiano. A competição começa neste mês e conta com oito times que buscam duas vagas para a elite.

Walter chegou a ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro nas décadas passadas, acumulando passagens por Inter, Goiás, Fluminense e Athletico, além do Porto, de Portugal. Em sua temporada mais artilheira (2013), fez 29 gols e deu seis assistências em 54 jogos com a camisa esmeraldina.

Desde 2022, quando defendeu o Santa Cruz-PE, Walter tem rodado por clubes menores do Brasil, como Amazonas-AM, Goiânia-GO, Afogados da Ingazeira-PE, Pelotas-RS, São Borja-RS, Rolim de Moura-RO e Guarany-AL.

'Emagrece, Walter!'

Em 2023, Walter participou de uma série chamada 'Emagrece, Walter', com o jornalista Duda Garbi, divulgada no YouTube. Em quatro episódios, gravados durante um mês, o jogador perdeu 11 Kg e, como recompensa, recebeu R$ 11 mil.