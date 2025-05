PVC: Dudu receberá no Atlético-MG 30% menos do que ganhava no Cruzeiro

Prestes a ser anunciado como reforço do Atlético-MG, Dudu vai receber no Galo 30% menos do que ganhava no rival Cruzeiro, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Dudu vai ganhar no Atlético 30% menos do que ganhava no Cruzeiro e 60% menos do que ganhava no Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Só falta assinar

O colunista André Hernan detalhou que o negócio está fechado e deve ser anunciado até amanhã.