Por que Róger Guedes processou o Corinthians? Hernan explica

Ex-jogador do Corinthians, Róger Guedes entrou com uma ação para cobrar uma dívida do clube, mas já tem um acordo prévio para resolução do problema, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

Muita gente noticiou, saiu nas redes sociais, que o Róger Guedes processou o Corinthians por dívidas, para receber o que o Corinthians ainda deve a ele. Eu fui apurar no lado do Róger Guedes e no lado do Corinthians e me disseram que é uma ação coordenada.