Em Brasília, Vasco realiza último treino antes de embarcar para a Venezuela

Nesta segunda-feira, em Brasília, o elenco do Vasco realizou o último treino antes de embarcar à Venezuela, para o duelo contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana.

Os atletas realizaram atividades com bola. Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Vegetti e Coutinho junto ao restante do elenco. Ambos os atletas foram poupados no último domingo, diante do Palmeiras.

O técnico interino Felipe Maestro deve seguir sem poder contar com quatro atletas: Maurício Lemos, com fratura na costela, Payet, que se recupera de lesão no joelho, Estrella, em transição, e Dadid, já na reta final de pós-cirurgia no joelho.