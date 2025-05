Buddy Hield, o herói improvável

Heróis improváveis acontecem no esporte, assim, num lance.

Durante todo um jogo é mais difícil.

Pois foi o que aconteceu ontem em Houston, no Texas, no jogo 7 do play off para indicar um dos semifinalistas da NBA na região Oeste dos Estados Unidos.

Buddy Hield é o nome dele.

No jogo anterior, em São Francisco, ele ficou 17 minutos na quadra e saiu dela zerado na acachapante derrota do Golden State Warriors.

Pois jogou durante 37 dos 48 minutos e fez nada menos que 33 pontos, acertou 12 dos 15 arremessos, nove dos 11 que tentou de três pontos.