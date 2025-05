Após primeiro gol pelo Palmeiras, Vitor Roque exalta apoio de companheiros: "Têm me ajudado dia após dia"

"Fui recepcionado da melhor maneira possível. Todos os meus companheiros têm me ajudado dia após dia. A comissão técnica também, todos me apoiam a cada treinamento e sempre falavam 'vai sair, fica tranquilo, nós vamos te ajudar para sair esse gol'. Graças a Deus, pude marcar ontem e estou muito feliz por tê-los ao meu lado", seguiu.

Depois de desencantar pelo Brasileirão, Vitor Roque se prepara com o restante do elenco para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento no torneio e é o líder do grupo, com nove pontos conquistados. Vitor Roque projetou o confronto que pode já garantir o Verdão nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

"Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que Libertadores é outra competição, uma competição mais pegada, mas estamos trabalhando firmes e focados. Não há tempo para comemorar. Estamos trabalhando com muita humildade, sabendo que vai ser um adversário difícil fora de casa. Vamos lá com toda a força, tentar ganhar mais três pontos e seguir como líderes do grupo", finalizou Vitor Roque.