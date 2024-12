Marcelo Teixeira diz que Santos já acertou com novo treinador

O nome de Luís Castro foi bastante comentado nos corredores da Vila Belmiro. O agente do treinador, inclusive, esteve em Santos para conhecer as dependência do Peixe. Com isso, Marcelo Teixeira chegou a dizer que o acordo estava encaminhado.

O português, entretanto, ainda não respondeu a proposta da diretoria alvinegra e revelou que não tem a intenção de voltar a trabalhar antes do meio de 2025.

"Vamos ser claros: eu falei porque era inevitável. Eu não falaria sobre o Castro, eu só falei porque vocês descobriram que o representante dele foi a Santos conhecer as instalações da Vila e do centro de treinamento. Senão, não falaria sobre o Castro. E disse que avançamos tanto que o representante dele estava em Santos. Eu disse: a negociação está avançada, mas ela não está concretizada. Ela não está concluída, porque depende de outras situações. Foi isso que eu disse. Mais nada do que isso", finalizou.

Além de Luís Castro, alguns outros nomes foram ventilados no Alvinegro Praiano, como Renato Gaúcho, do Grêmio, Cuca, sem clube, e Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield.

O Santos está sem técnico desde o dia 18 de novembro, quando Fábio Carille foi demitido após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.