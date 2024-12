Felipe Maestro diz que atitude dos atletas foi "primordial" para vitória do Vasco

Após cinco jogos sem vencer, o Vasco ganhou do Atlético-MG por 2 a 0, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida realizada em São Januário, o técnico interino Felipe Maestro elogiou a atitude de seus jogadores durante o confronto.

"Na realidade, cada jogo se transforma de uma maneira diferente. Acho que o primordial foi a atitude dos atletas, independente de formação estratégica. A atitude dos jogadores fez com que as coisas acontecessem. Eles são os protagonistas da partida. O Atlético-MG é um time que gosta de ficar com a bola, muito perigoso. Acredito que o Atlético é muito mais perigoso com a bola do que sem, então tentamos criar uma superioridade numérica dentro do meio-campo", disse.