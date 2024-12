Corinthians inicia conversas para renovar contrato de Carrillo; veja detalhes

O Corinthians iniciou conversas para renovar o contrato do meia peruano André Carrillo, que vem se destacando na temporada. O vínculo atual do atleta é válido até julho de 2025.

Em entrevista ao Meu Timão, o diretor executvo Fabinho Soldado revelou que Carrillo cumpriu metas que garantem uma renovação com o clube. Agora, a diretoria do Corinthians busca formalizar o acordo com o estafe do jogador.

"Sobre o Carrillo, posso dizer que já iniciei conversas com o agente, é do nosso interesse ampliar o contrato. É um contrato que já tem um gatilho, metas, e ele já teria a sua renovação. Tivemos esse cuidado, essa segurança, sabíamos do tamanho do jogador, não estamos surpreendidos (com seu desempenho)", comentou Fabinho.