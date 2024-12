Votação para o Prêmio Brasileirão 2024 vai até quinta-feira

O tempo de votação para o Prêmio Brasileirão 2024 está cada vez mais perto do fim. Profissionais de imprensa, capitães e treinadores dos clubes tem até a próxima quinta-feira para eleger os melhores do Brasileirão masculino e feminino.

A votação que foi aberta no último sábado também contará com a participação do torcedores em duas categorias: "Craque da Galera" e "Gol Mais Bonito". Os vencedores serão definidos através do voto popular nas redes sociais do Brasileirão.

Inclusive, na última segunda-feira, o perfil do Brasileirão no X (antigo Twitter), definiu os três jogadores indicados de cada clube para o prêmio de "Craque da Galera". Quem vencer a votação entre os atletas de sua equipe irá para a fase final, na qual enfrentará os profissionais de outros times.