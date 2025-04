Chelsea vs Ipswich: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 14/04

A equipe vem de cinco vitórias consecutivas em casa, com um saldo de 11 gols marcados e apenas 2 sofridos. No entanto, Maresca alerta para a necessidade de superar a derrota inesperada por 2 a 0 no primeiro turno contra o Ipswich.

Como chega o Ipswich

O Ipswich Town enfrenta sérias dificuldades em sua temporada de estreia na Premier League, ocupando a 18ª posição com 20 pontos, a 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O ataque é o terceiro pior da competição, com apenas 31 gols marcados em 31 rodadas. ​No primeiro turno, o Ipswich surpreendeu ao vencer o Chelsea por 2 a 0 no Portman Road Stadium, e buscará repetir a dose para manter suas esperanças de permanência na Premier League vivas.

Confronto direto entre equipes

Historicamente, Chelsea e Ipswich se enfrentaram recentemente, com Ipswich ganhando por 2-0. Em embates anteriores, Chelsea venceu Ipswich na FA Cup por 7-0 e 3-1.