Neymar volta ao Maracanã após três anos e mira reestreia no Brasileirão pelo Santos

Tudo indica que Neymar fará sua estreia neste Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, pela terceira rodada. O craque está recuperado de um problema na coxa esquerda e deve começar a partida no banco de reservas do Santos.

A partida pode marcar, também, o retorno de Neymar ao Maracanã. O último jogo do craque no principal palco do futebol brasileio aconteceu no dia 24 de março de 2022, quando a Seleção Brasileira venceu o Chile pelo placar de 4 a 0. Na partida, o camisa 10, que estava no PSG, marcou um dos gols. Além dele, Vinicius Jr., Coutinho e Richarlison foram às redes.

No Maracanã, inclusive, o astro do Santos conseguiu o primeiro ouro olímpico da história do Brasil no futebol, em partida que contou com golaço de falta e pênalti decisivo. Porém, no Rio de Janeiro, na Copa América disputada em 2021, Neymar viu a Argentina vencer a Seleção por 1 a 0 com gol de Di Maria e sagrar-se campeã.