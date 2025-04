Retrospecto positivo na Arena Barueri é trunfo do Corinthians para clássico contra o Palmeiras

Contamos com a torcida da Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/fDe9QKRyF4

? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2025

Já a primeira vitória no estádio veio em uma época que a Fiel Torcida prefere esquecer. Em 2008, o Corinthians disputou a Série B do Brasileiro. Pelo torneio, o Alvinegro goleou o Grêmio Prudente, por 4 a 1, também na condição de visitante.

O primeiro revés do Corinthians em Barueri, por outro lado, aconteceu somente três anos depois da inauguração do estádio. No Paulista de 2010, o clube do Parque São Jorge, dessa vez como mandante do duelo, foi superado pelo Paulista por 1 a 0.

Contra o Palmeiras, entretanto, o retrospecto do Corinthians em Barueri não é dos melhores, algo que o Timão inclusive busca melhorar. Em dois jogos contra o rival, o time amargou uma derrota e um empate.

A última partida do Corinthians na Arena Barueri foi no ano passado, justamente contra o Palmeiras. Na ocasião, os comandados do ex-técnico António Oliveira buscaram o empate no apagar das luzes, graças a um golaço de falta de um recém-chegado Rodrigo Garro - hoje já consolidado como um dos melhores meias do Brasil.