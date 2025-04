Vasco pega o Sport em São Januário com Fábio Carille pressionado

O Vasco entra em campo neste sábado diante do Sport, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo começará às 21h. O clube carioca encara um momento de pressão por parte da torcida, que em sua grande maioria, é contra o trabalho do técnico Fábio Carille.

O time carioca estreou vencendo por 2 a 1 o Santos e depois, com um time misto, perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. Mas o Cruzmaltino chega após vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, em casa, pela sul-americana.

Apesar do triunfo, o treinador deixou o gramado após o apito final escutando fortes vaias e xingamentos dos vascaínos presentes nas arquibancadas. Caso seja derrotado, o comandante pode perder o cargo.