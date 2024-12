Botafogo: prima da ex de Luiz Henrique é presa por tentar extorquir jogador

O jogador recebeu as mensagens mais recentes na manhã da última quinta-feira, enquanto estava concentrado com a delegação do Botafogo para a final da Copa Libertadores, em Buenos Aires.

Mas as tentativas de extorsão começaram no mês de julho, um dia antes do Botafogo visitar o São Paulo, pelo Brasileirão. Luiz Henrique recebeu mensagens de um homem fazendo as mesmas ameaças e pedindo R$ 40 mil.

Essas mensagens teriam sido supostamente enviadas por Johnny Max, empresário do jogador, que chegou a prestar depoimento na época, negou as acusações e foi liberado, mas segue sendo investigado pela polícia.

A denúncia do crime foi feita pela direção da SAF do Botafogo à Delegacia Antissequestro (DAS), no último mês de setembro.

Luiz Henrique foi decisivo na final da Copa Libertadores, marcando o primeiro gol e sofrendo um pênalti para Alex Telles anotar o segundo do Botafogo. O Alvinegro venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e conquistou o título inédito da competição.

Nota de Jhonny Max

"Em atenção às matérias divulgadas pelo grupo Globo hoje, esclarece-se que a prisão realizada pela delegacia antissequestro - DAS, no dia 29 de novembro do ano corrente, não tem qualquer relação com o empresário do jogador Luiz Henrique.