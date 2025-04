De volta! Future MMA reestreia no Brasil com card em Santa Catarina neste domingo

Neste domingo (6), o Future MMA retoma suas atividades em solo nacional para promover sua 14ª edição. Com sede no Expocentro, em Balneário Camboriú (SC), o evento contará com, ao todo, 12 lutas de MMA profissional. O pontapé inicial está previsto para as 19h (horário de Brasília). Apostando as fichas em uma das maiores rivalidades sul-americanas, o show escalou em suas duas lutas principais confrontos para editar o clássico 'Brasil vs Uruguai'.

Na luta principal da noite, Lucas Sorin terá pela frente o uruguaio Agustin Paez. Natural de Balneário Camboriú, o 'atleta da casa' superou o passado marcado por brigas entre torcidas organizadas para liderar o card do Future MMA 14. Já no 'co-main event' do show, Bruno Coelho, mais conhecido como 'Black Roots' medirá forças contra o 'gringo' Sérgio Martinez, em duelo firmado em peso-casado de até 68 kg.

Além das lutas principais, o show oferece um card recheado de talentos em diversas categorias. No peso médio (84 kg), Douglas 'Blade' Rodrigues enfrenta Emerson Richard 'Cavalo', enquanto Alessandro Albuquerque e Magno Dias duelam pelos galos (61 kg). O destaque no peso-pena (66 kg) fica por conta de Kaua Mattoso contra 'Soldado' Martinez.