Fluminense tenta manter embalo da Sul-Americana diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

O torcedor pode matar a saudade de um dos grandes ídolos recentes do clube. Afastado em janeiro por conta de uma miocardite, Ganso tem chance de estar à disposição da comissão técnica no banco de reservas. O meia foi liberado aos treinos no final de fevereiro e passou por um processo de recondicionamento físico. Ele ainda deve demorar para voltar ao time titular.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, com lesão muscular, e o meia Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, seguem fora, bem como os atacantes Riquelme Felipe e Isaque.

De outro lado, o Red Bull Bragantino também busca sua primeira vitória, após estrear com empate por 2 a 2 diante do Ceará. A tendência é que o técnico Fernando Seabra siga com o mesmo time que iniciou jogando contra o Ceará.

Seabra planeja montar uma equipe ofensiva e espera uma postura diferente da apresentada na estreia. "Vamos fazer os ajustes necessários. Cada jogo tem suas peculiaridades, mas espero uma postura mais agressiva desde o início, compatível com a identidade que queremos construir."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO