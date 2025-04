Parceiro de Charles Do Bronx, Lipe Detona anuncia sua saída do UFC: "Voltar mais forte"

Há duas semanas, Felipe dos Santos entrava em ação no UFC Londres com uma pressão grande em seus ombros. Com um retrospecto de até então uma vitória e duas derrotas na empresa, o brasileiro precisava vencer e convencer em seu quarto combate na liga - o último previsto no contrato inicial. Dentro do octógono, porém, apesar de protagonizar uma verdadeira batalha, 'Lipe Detona', como é conhecido, acabou superado por Lone'er Kavanagh na decisão dos juízes. E o novo tropeço acabou culminando na saída do parceiro de treinos de Charles 'Do Bronx' do Ultimate, conforme o próprio anunciou em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Com uma postura madura, Lipe exaltou a oportunidade de competir na maior liga de MMA do mundo. Aos 24 anos de idade e com 'muita lenha para queimar', o brasileiro também não descartou a possibilidade de retornar ao Ultimate no futuro. Entretanto, com seu vínculo encerrado, o futuro do atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' será trilhado em outra organização a partir de agora.

"Eu poderia não compartilhar nada com vocês, e apenas deixar o momento passar. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer a Deus por tudo, dizer que eu sou feliz por minha história de vida, eu tinha um sonho de chegar e cheguei. Se minha história dentro do UFC vai acontecer em outra oportunidade, eu não tenho certeza, mas tenho certeza que meus sonhos nunca vão morrer e vou continuar acreditando em mim e nos meus sonhos! (...) Eu poderia me lamentar, porém eu prefiro agradecer e dizer que prometo corrigir meus erros e voltar mais forte", destacou Lipe, em parte de seu pronunciamento no Instagram.