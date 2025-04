São Paulo vai a Minas com Zubeldia estabilizado no comando para encarar o Atlético-MG

Luís Zubeldía estabilizou sua situação no São Paulo, ao vencer o Talleres por 1 a 0 na Libertadores e abrandou as críticas, até então intensas, decorrentes da eliminação para o Palmeiras no Paulistão e da estreia no Brasileirão com empate sem gols contra o Sport, em casa. A próxima missão é em Belo Horizonte, no Mineirão, onde o time tricolor enfrenta o Atlético-MG, pela segunda rodada do campeonato nacional, a partir das 16 horas deste domingo.

Os são-paulinos ainda estão devendo em desempenho, e o próprio Zubeldía reconhece isso, mas trazer um resultado positivo da Argentina, em partida do torneio que mais faz brilhar os olhos dos torcedores, trouxe também nova perspectiva ao treinador. "Na Copa Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência... Não jogamos um bom triunfo, mas não deixa de ser um triunfo", disse ele depois da partida.

Embora menos pressionado, o técnico argentino tem preocupações ativas em mente, a principal delas em relação ao principal reforço do São Paulo na temporada. Depois de perder a estreia no Brasileiro, por causa de uma lesão na coxa esquerda, o meia Oscar foi a campo contra o Talleres e teve de ser substituído no início do segundo tempo, ao reclamar de dores. Submetido a exames, foi diagnosticado com nova lesão muscular na mesma coxa de antes.