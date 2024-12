Fluminense confirma mais de 40 mil ingressos vendidos para jogo contra o Cuiabá

É A HORA DE VOCÊ GARANTIR O SEU >> https://t.co/ZNwJtvez1R pic.twitter.com/YN5uAAY8rt

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 3, 2024

Com ingressos a partir de R$ 5, o Flu espera contar com o apoio máximo dos torcedores no confronto que pode garantir a equipe na Série A. Com 40 pontos, na 16ª colocação, o Tricolor das Laranjeiras pode escapar do rebaixamento em caso de vitória contra o já rebaixado Cuiabá, e derrotas de Red Bull Bragantino e Criciúma.

Será possível adquirir as entradas até o final do primeiro tempo da partida. Há gratuidades para crianças até 11 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos.

Após a partida desta quinta-feira, o Fluminense encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras.