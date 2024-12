Botafogo divulga informações sobre ingressos para Copa Intercontinental da Fifa

Campeão da Libertadores, o Botafogo divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a venda de ingressos para a Copa Intercontinental da Fifa, no Catar. O Glorioso estreia na competição no dia 11 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), contra o Pachuca, do México, no Stadium 974.

A venda de ingressos começa nesta terça-feira, a partir das 14 horas, através do site fifa.com/tickets. Para realizar a compra, é necessário criar uma conta no site e declarar ser torcedor do Botafogo na página de perfil. Após definir a preferência, os ingressos exclusivos para a torcida podem levar até 15 minutos para aparecerem como disponíveis.