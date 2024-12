Fortaleza é superado pelo Vitória e quebra sequência de seis jogos sem perder no Brasileirão

Neste domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza visitou o Vitória no Barradão e perdeu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Alerrandro.

Com o resultado, o Fortaleza interrompeu a sequência de seis jogos de invencibilidade (duas vitórias e quatro empates) e ficou estacionado com 65 pontos. O time ainda caiu para a quinta colocação, já que o Flamengo, que tinha 63 antes do início da rodada, venceu o Internacional e pulou para terceiro, enquanto o Colorado ficou em quarto. Do outro lado, o Vitória respirou na luta contra o rebaixamento. Agora o time é o décimo, com 42 somados, cinco a mais em relação ao Red Bull Bragantino, primeiro time do Z4.

O Fortaleza retorna aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-GO, pela 37ª rodada e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly. Também na quarta, e pela última rodada da competição, o Vitória encara o Grêmio. Desta vez a partida acontece às 20h, no Barradão.