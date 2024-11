Presidente do São Paulo prevê reforços pontuais e não descarta saídas para 2025

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi um dos convidados do Summit CBF Academy 2024, evento organizado pela entidade voltado à capacitação e formação de profissionais, nesta terça-feira. O dirigente são-paulino comentou a situação do clube no mercado e apontou "reforços pontuais" para a próxima temporada.

"Quando o São Paulo foi campeão em 2023, trouxemos o Rafael, que diziam que era o reserva do Cruzeiro, o Rafinha, que veio de um time que caiu [Grêmio], o Alisson era um jogador que ninguém apostava. Fizemos algumas contratações de maior impacto, como o Lucas e o James Rodríguez. Se estiver dentro do orçamento, podemos ter uma ou outra contratação mais 'pesada', digamos assim. Mas vamos continuar na nossa linha de reforços pontuais, até porque o nosso elenco é muito bom", disse Julio Casares.

O presidente do Tricolor paulista relembrou a desclassificação do time na Libertadores contra o Botafogo e aproveitou para elogiar o elenco. Porém, não descartou movimentações para novas transferências.