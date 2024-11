De olho no Grêmio, São Paulo aproveita semana livre para recuperar titulares

Welington, por sua vez, vem tratando um edema na coxa esquerda e também já está em processo de transição. O lateral esquerdo não entra em campo há cinco jogos e tem sido substituído pelo zagueiro Sabino, improvisado, e, mais recentemente, pelo lateral direito Rafinha.

Vale lembrar que Welington irá se transferir ao fim da temporada para o Southampton, da Inglaterra. Por isso, embora ele possa reunir condições de jogo nessas últimas três rodadas do Brasileirão, o técnico Luis Zubeldía já deve começar a pensar em possíveis substitutos do camisa 6.

Arboleda, que já figurou no banco de reservas contra o Atlético-MG, é outra novidade que pode pintar no time do São Paulo contra o Grêmio. O zagueiro desfalcou o Tricolor por duas partidas devido a um trauma na perna direita, mas já treina normalmente com o restante do elenco e briga por uma vaga no time titular com Sabino e Ruan Tressoldi.