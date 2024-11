América-MG bate Brusque na Arena Independência e finaliza Série B em oitavo

Neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG venceu o Brusque por 2 a 0, na Arena Independência. Os gols do Coelho foram anotados por Moisés, de pênalti, Matheus Davó e Fabinho.

Diante da vitória em casa, o América-MG, que já não disputava mais vaga à Série A do Campeonato Brasileiro, finalizou a Segunda Divisão com 58 pontos somados, na oitava colocação. Por sua vez, já rebaixado antecipadamente, o Brusque deixou a Série B com 36 pontos, na 19ª posição.

O América-MG, portanto, tem, agora, como principal missão para 2025 a conquista do acesso à elite do Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe disputou a Série A conteceu na temporada passada, de 2023. Nesta temporada de Série B, o Coelho ficou a sete pontos do Novorizontino, quarto colocado.