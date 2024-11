Pai de Neymar comenta sobre futuro do craque em 2025: "Nunca estivemos tão livres"

O astro tem contrato com o clube saudita até junho de 2025. No entanto, a imprensa do país tem noticiado que pode haver uma rescisão do vínculo já em janeiro. Com isso, um possível retorno de Neymar ao Santos passou a ser especulado e sonhado pela torcida do Peixe.

Todavia, o pai do camisa 10 vê o Al-Hilal focado no Mundial de Clubes de 2025, acreditando que o clube não vai querer se desfazer de Neymar até a competição.

"Qual é o maior projeto do Al-Hilal? É o Mundial, a coisa mais importante. E como todos os clubes, o Al-Hilal estará lá. Eles já têm a maior estrela que poderiam ter para disputar isso, um cara experiente, que joga esse tipo de competição, entendeu? Acredito que por isso eles não abrirão mão do segundo ano de contrato", afirmou o pai do atleta.