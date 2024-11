Treino do Corinthians: Yuri Alberto tem lesão detectada e vira desfalque contra o Vasco

Nesta sexta, o grupo iniciou as atividades com um trabalho físico na academia. Em seguida, os atletas realizaram um treino de troca de passes e movimentação. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo voltaram à parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram posse de bola. Ainda houve um complemento de finalizações.

Ramón Díaz ainda tem uma sessão de treino antes de enfrentar seu ex-time, o Vasco. A partida ocorre no domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians vem de cinco vitórias seguidas e, além de se afastar da zona de rebaixamento, sonha com uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. O Timão é o nono colocado do Brasileirão, com 44 pontos.