Lucas relembra queda do São Paulo na Libertadores e mira Seleção Brasileira

"Tenho muita coisa para conquistar e que almejo na minha carreira. Conquistar mais títulos com o São Paulo é a primeira delas e voltar para a Seleção, ter outras oportunidades na Seleção sempre esteve no meu radar e eu vou batalhar bastante para isso na próxima temporada", disse o jogador.

"Eu sabia que voltando para o Brasil, eu teria muitas vantagens, que eu desfrutaria de muitas coisas, mas também teria outras questões que são os contras. A questão do calendário, da falta de tempo em casa com a família. Eu até brinco com eles falando que eu os via mais quando eu morava fora do Brasil", complementou.

No final de agosto deste ano, Lucas foi convocado para defender a Amarelinha. O atacante do São Paulo entrou na vaga de Savinho, do Manchester City, impossibilitado de ficar à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas clínicos.