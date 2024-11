Com suspensão de Memphis, veja alternativas no ataque do Corinthians para jogo contra o Vasco

Com a camisa do Timão, o camisa 20 soma 32 jogos (11 como titular), com três gols e uma assistência.

Pedro Henrique

Pedro Henrique é outro jogador que não vive grande momento com a camisa do Corinthians. O atleta de 34 anos atuou pela última vez no dia 20 de outubro, na eliminação para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil.

O jogador tem números discretos pelo Corinthians, com dois gols e uma assistência em 26 partidas (nove como titular).

Héctor Hernández

Héctor já treina com o grupo e pode ser novidade na lista de relacionados de Ramón Díaz. O atleta se recuperou de lesão ligamentar no joelho e deve retornar aos gramados antes do esperado.