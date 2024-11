Com gol relâmpago, São Paulo vence Bahia pela semifinal da Copa do Brasil sub-20

O jogo

O São Paulo precisou de 21 segundos para abrir o placar. Ryan Francisco aproveitou o erro do Bahia na saída de bola e finalizou da entrada da área, pegando o goleiro de surpresa ao mandar no cantinho e estufar as redes, colocando o Tricolor em vantagem.

Mais tarde, aos 24 minutos, saiu o segundo gol do São Paulo. Ryan Francisco deu excelente passe de trivela para Alves, que levantou a cabeça e rolou para Paulinho precisar apenas empurrar para o fundo das redes, de primeira, ao ficar cara a cara com o goleiro, ampliando o placar para o São Paulo.

No segundo tempo, o São Paulo quase marcou o terceiro gol depois que Paulinho chegou na linha de fundo pela esquerda e tocou para trás, encontrando João Gabriel, que bateu de primeira, no canto, carimbando a trave.

Daí em diante, porém, o ritmo do jogo diminuiu. O São Paulo passou a apostar nos contra-ataques, já que o Bahia se viu na obrigação de se expor para recuperar o prejuízo, mas também não foi capaz de ampliar ainda mais a vantagem construída. Desta forma, coube às duas equipes se conformarem com o triunfo por 2 a 0 do Tricolor paulista em Itu.