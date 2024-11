Santos recebe visita do embaixador do Irã e avalia amistoso no país em 2025

Durante o encontro, foi discutida a possibilidade da realização de um amistoso do Santos no Irã, no meio do ano que vem, quando o futebol brasileiro será paralisado em virtude do Mundial de Clubes.

"Estou muito grato e feliz por essa visita que realizei aqui no Santos. Agradeço a forma como nos receberam. Ano passado, celebramos 120 anos de união unilateral entre Brasil e Irã, uma história antiga e profunda. E toda essa hospitalidade dos brasileiros, que é muito falada, é a mais pura verdade", disse o Sr. Abdollah.

Dirigentes do Santos se encontraram com o embaixador do Irã

Ao final da reunião, o vice-presidente do clube também presenteou o embaixador com uma camisa do oficial do time personalizada com o seu nome e convidou a todos para conhecer o Memorial das Conquistas. Ao lado de um guia, os membros da comitiva realizaram um tour no museu.