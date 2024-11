Com Estêvão e Raphinha, Seleção convoca torcida baiana para jogo contra o Urugua

A Seleção Brasileira tem um confronto muito importante contra o Uruguai, nesta terça-feira, em Salvador. Com a ajuda de algumas figuras conhecidas do elenco do técnico Dorival Júnior, como Estêvão e Raphinha, a CBF convocou a torcida baiana para a batalha diante dos uruguaios.

"Fala, torcida brasileira! Venho convocar vocês a estarem presente na Fonte Nova. Que vocês venham lotar e fazer uma festa linda para nos prestigiar. Que a gente venha a fazer uma excelente partida e dar alegria a vocês dentro de campo e sair com a vitória. Conto com o apoio de vocês, porque vai ser fundamental para a gente", disse o jovem Estêvão.