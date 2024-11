Liziero supera concorrência e ganha espaço com Zubeldía em retorno ao São Paulo

Para a surpresa de muitos são-paulinos, o volante Liziero, que retornou de empréstimo no meio do ano, vem ganhando espaço no São Paulo, superando a concorrência de outros companheiros de posição. O meia tem agradado o técnico Luis Zubeldía, que promoveu sua entrada em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor.

Liziero retornou de empréstimo do Yverdon, da Suíça, em maio. O volante reestreou com a camisa do São Paulo na derrota de 1 a o para o Fortaleza, no dia 27 de julho. De lá para cá, ele disputou mais 10 jogos, sendo dois como titular.

O camisa 26 da equipe do Morumbi foi fundamental no empate em 1 a 1 com o Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele anotou um golaço nos minutos finais e empatou o jogo para o Tricolor Paulista. Após a partida, o volante voltou a entrar em campo nas vitórias sobre Bahia e Athletico-PR.