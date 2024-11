Campeão da São Silvestre, Franck Caldeira é atração de prova em Campo Grande

Franck Caldeira é um nome de peso do atletismo que disputará o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024, etapa de Campo Grande. A competição será realizada no próximo domingo, com a largada partir das 7h10, na Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.

Campeão da Corrida de São Silvestre em 2006 e medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, Franck Caldeira já correu e venceu as etapas de São Paulo do Circuito CAIXA nos anos de 2005 e 2006.

Glenilson Gilbert de Carvalho também conhece o sabor da vitória no Circuito CAIXA. Ele foi o mais veloz na categoria Elite na segunda etapa da temporada 2024, realizada em Belo Horizonte, dia 21 de julho. Completou a prova em 30min44 e foi um resultado especial. Kleidiane Barbosa Jardim, sua esposa, foi a campeã entre as mulheres. Ambos estão confirmados para correr em Campo Grande.