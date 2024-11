Elenco do Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Inter

O elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira e iniciou a preparação para o duelo contra o Internacional, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no dia 21 de novembro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), em São Januário.

Depois da derrota diante do Fortaleza, no último sábado, por 3 a 0, no Castelão, o elenco vascaíno recebeu dois dias de folga. Agora, a equipe do técnico Rafael Paiva aproveitará o período de oito dias de treino durante a Data Fifa.

O lateral direito Puma Rodríguez foi convocado para defender a seleção do Uruguai e desfalcará o Vasco nesse período de treinos.