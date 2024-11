Saulo Mineiro brilha, Ceará goleia Botafogo-SP e entra no G4 a duas rodadas do fim da Série B

A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Nesta terça-feira, o Ceará goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, e entrou no G4. Saulo Mineiro brilhou com três gols e Erick Pulga completou a vitória cearense, enquanto Gustavo Bochecha descontou para o clube paulista.

Com o resultado, o Ceará se colocou no G4 da Série B a duas rodadas do fim da Segunda Divisão. O Vozão chegou aos 60 pontos e assumiu a quarta colocação, desbancando o Sport nos critérios de desempate. Do outro lado, o Botafogo-SP perdeu a chance de escapar de vez do rebaixamento. O time de Ribeirão Preto está em 14º, com 42 pontos - quatro a mais que a Ponte Preta, que abre o Z4.

Agora, as equipes voltam a campo pela 37ª rodada da Série B. Tentando fugir da queda, o Botafogo-SP encara o Avaí nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já o Ceará, que segue em busca do acesso à elite, recebe o América-MG no mesmo dia, a partir das 21h45, na Arena Castelão.