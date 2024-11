Sem Fernandinho e Thiago Heleno, Athletico-PR divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

O Athletico-PR divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade são as ausências de Fernandinho e Thiago Heleno.

O volante ficou de fora do duelo para aprimorar a parte física, enquanto o zagueiro virou desfalque por estar com dores musculares. A dupla não viajou com o elenco para São Paulo, onde acontece o duelo. As equipes se enfrentam neste sábado, no Morumbis, às 21h (de Brasília).

Fernandinho não vem sendo titular, então o meio-campo do Furacão deve seguir com a mesma base dos últimos jogos. Já Thiago Heleno é titular indiscutível na zaga da equipe. Ele jogou durante todos os 90 minutos nas últimas quatro partidas do Athletico-PR.