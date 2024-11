Vitor Roque fala sobre dificuldades na adaptação ao Barcelona

"Não leio muitas coisas sobre o Barcelona. Estou focado no Betis, estou feliz aqui e não penso no que dizem lá. Embora a informação sempre venha sozinha", relatou.

Na atual temporada, Vitor Roque disputou 12 jogos coma camisa do Real Betis, sendo sete como titular, e marcou quatro gols. O centroavante comentou sobre esses números e revelou um problema que enfrenta nas partidas.

"Quatro gols até agora... nada mal. Mas ainda não estou feliz, estou sempre ansioso por gols e espero poder marcar muitos mais. Tenho um objetivo, mas não quero dizer. Às vezes, há um problema de ansiedade porque quero fazer as coisas bem e rápido demais para ajudar meus companheiros de equipe e o Betis. Tenho que estar mentalmente calmo para as coisas funcionarem bem para mim."

Por fim, ele explicou sua escolha de ir ao Real Betis, mesmo com outro clube interessado em sua contratação.

"As duas ofertas chegaram até mim juntas, mas eu sempre estive mais próximo do Betis por causa do projeto esportivo e do projeto para a minha família. Eu queria ficar na Espanha e o Barça se comportou bem ao facilitar as coisas para mim. Estou concentrado no Betis e não estou pensando em mais nada. E espero poder ganhar um título aqui", concluiu.