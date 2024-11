Flamengo vence Atlético-MG com dois de Gabigol e sai em vantagem na final da Copa do Brasil

Segundo tempo

No segundo tempo, os mineiros voltaram melhores e quase marcaram aos sete minutos. Em uma série de chutes, todos bateram na zaga do Flamengo, que impediu o gol do Atlético-MG. Depois, Junior Alonso aproveitou cruzamento e cabeceou com muito perigo.

Com o passar do tempo, o Flamengo conseguiu impedir as boas ações dos mineiros. Com espaço, os donos da casa foram eficientes e chegaram ao terceiro gol aos 28 minutos. Gabriel recebeu passe na área e, mesmo marcado, chutou cruzado, sem chance para Everson.

Quando parecia que o Flamengo ficaria com ótima vantagem, o Atlético-MG diminuiu aos 34 minutos. Alan Kardec aproveitou falha de Léo Ortiz e chutou sem chance para Rossi.

Na parte final, os mineiros voltaram a pressionar em busca do gol. Só que o Flamengo recuou e soube marcar as ações do Atlético-MG para manter a boa vantagem para o jogo da volta, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA