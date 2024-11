Com chuva e cinco paralisações, Norris leva pole no GP de São Paulo; Verstappen largará em 17º

Depois de ser adiado pela tempestade, o treino classificatório do GP de São Paulo enfim foi realizado em Interlagos neste domingo. Ainda com chuva forte, a qualificatória foi marcada por paralisações. A bandeira vermelha precisou ser acionada cinco vezes. Lando Norris conquistou a pole.

O britânico da McLaren, que venceu a sprint no sábado, fez a volta mais rápida, com 1m23s405. George Russell, da Mercedes, ficou logo atrás, com 1m23s578. Yuki Tsunoda, da RB, ficou em terceiro, com 1m24s111.

Max Verstappen, por sua vez, vai largar na 17ª colocação. O piloto da Red Bull encerrou o treino na 12ª posição, eliminado no Q2, mas, como está punido pela FIA, caiu cinco posições.