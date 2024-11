Santos x Vila Nova: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

O técnico do Santos, Fábio Carille, conta com um retorno importante no gol: o goleiro Gabriel Brazão está de volta ao time após cumprir suspensão. O zagueiro Luan Peres, desfalque nos últimos jogos, treinou com o grupo no CT e pode voltar ser relacionado após o estiramento muscular na região intercostal esquerda, mas ainda é dúvida.

O mesmo se aplica a Miguelito, que busca a sua melhor forma física após uma infecção gastrointestinal. Já o zagueiro Jair, que trata uma inflamação do músculo do quadril direito, é baixa para Carille.

Do outro lado, o Vila Nova vem de uma dura derrota para o Avaí, por 3 a 0. O time goiano é o sexto colocado, com 52 pontos, e ainda sonha com o acesso.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X VILA NOVA