Fora da convocação de Dorival, Endrick fez apenas dois gols desde a Copa América

Na última Data Fifa, Endrick já havia perdido espaço na Seleção Brasileira. Dorival Júnior convocou Igor Jesus para os jogos contra Chile e Peru, tendo optado por dar a titularidade ao centroavante do Botafogo em ambas as partidas. A decisão do técnico correspondeu, e o botafoguense marcou um gol contra os chilenos e deu uma assistência contra os peruanos. Endrick, por sua vez, iniciou ambos os confrontos no banco de reservas e jogou apenas 26 minutos somando as duas partidas.

O técnico brasileiro, no entanto, tenta não acelerar o desenvolvimento do atacante, acreditando que o jovem precisa voltar a ter mais espaço em seu clube para retornar à lista de convocados.

"O Endrick foi fundamental em alguns jogos, vinha nos dando uma boa resposta. Ele está em um momento de transição na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural, essa chegada, a adaptação, isso demanda um pouco mais de tempo", disse Dorival após o anúncio da convocação.