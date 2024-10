Al-Ittihad vence clássico contra o Al-Ahli e encosta na liderança do Saudita

O Al-Ahli por pouco não empatou a partida no início do segundo tempo. Ivan Toney recebeu na frente, driblou o goleiro Rajkovic e bateu para o gol. A bola ia entrando na meta do Al-ittihad, mas Alamri chegou a tempo para evitar o tento dos visitantes quase que em cima da linha.

A equipe visitante conseguiu deixar tudo igual aos 13 minutos. Após bate-rebate na grande área, Kessié ficou com a bola e estufou as redes dos donos da casa. No entanto, o VAR detectou impedimento no lance, e o árbitro anulou o gol.

Aos 27 minutos, a torcida do Al-Ittihad arremessou diversas sacolas nas cores do clube (amarelo e preto) no campo, e o jogo ficou paralisado durante sete minutos. Devido à paralisação, o árbitro deu 13 minutos de acréscimo.

O Al-Ittihad quase ampliou o placar aos 56 minutos. Diaby disparou em contra-ataque, invadiu a área do Al-Ahli e acertou a trave.